لماذا يوجه أحمد سعد أغنيته «بعتذر لك» إلى ابنته؟

طرح الفنان أحمد سعد مؤخرا، أغنية جديدة، تحت عنوان «بعتذر لك»، وتوقع الجمهور أنه يوجه كلامها لطليقته علياء بسيوني، وذلك بعد طلاقهما خلال الفترة القليلة الماضية.

أحمد سعد يوجه أغنية بعتذر لك لـ ابنته

ومن جانبه نفى أحمد سعد، الكلام المتداول بشأن توجيه أغنية بعتذر لك لطليقته، فى تصريحات تليفزيونية له اليوم، إذ قال: «أنا فعلا بوجه أغنية بعتذر لك لحد وهي بنتي، لأني بعيد عنها، فبعتذر لها إني بعيد عنها».

تفاصيل أغنية بعتذر لك

وطرح أحمد سعد، أغنية بعتذر لك يوم 23 يناير الماضي، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكذلك تطبيقات الموسيقى المختلفة، وحصد عددا كبيرا من المشاهدات، خلال الفترة الماضية.

أغنية بعتذر لك جاءت من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع يحيى مهدى، وعزف على الآلات الموسيقية المايسترو هاني فرحات.