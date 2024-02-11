«سبب فرحتي».. أحمد سعد يستعد لطرح ديو غنائي مع أصالة في عيد الحب

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانيه «سبب فرحتي» وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب.

الأغنية من المقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.

يعيش أحمد سعد حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عددا من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية احتل بها صدارة التريند، وكانت آخر أغنياته «بعتذرلك» التي تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت.