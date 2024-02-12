ضبط 58 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تنفيذ المديرية، حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتمكنت من ضبط 85 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز

وأضاف «دايرة» في بيان، أنه جرى شن الحملات التموينية في محافظة الدقهلية، من إدارة الرقابة التموينية والتجارية بإدارة المنزلة وبندر المنصورة، والمطرية، طلخا، بنى عبيد، من أجل ضبط الأسواق والحفاظ على جودة المنتجات وضمان وصول الدعم للمواطنين.

تفاصيل الحملات التموينية

- 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات

- 6 محاضر انتهاء وعدم وجود سجل تفتيش

- 8 محاضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 39 شيكارة

- 21 محضر نقص وزن ما بين 8 و19 جرامًا

- 4 محاضر عدم إعلان الأسعار

- 4 محاضر سلع دون فواتير

- محضر عدم إعلان وجود مخازن

- 3 محاضر سلع مجهولة المصدر

- محضر امتناع عن بيع سجائر

- محضر تجميع سلع مدعمة مواد بترولية

- محضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 4059 جنيهًا