أعلن الفنان حسن عيد، وفاة مدير التصوير ضياء جاويش، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عيد: «إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، مدير التصوير ضياء جاويش في ذمة الله، الله يرحمك يا صاحبي ويغفر لك ويتجاوز عن سيئاتك يا ضياء نسألكم الدعاء».

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نعي ضياء جاويش

فيما نعى عدد كبير من الأصدقاء جاويش، بعد رحيله، إذ كتب المصور محمد غسان: «لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، ضياء جاويش توفي زميلي وصاحب المدرسة والمعهد لسه من تلات أيام كان على بالي وفكرت أكلمه والدنيا لاهتني سبحان من له الدوام».

وكتب المصور السينمائي مروان هشام: «إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله تعالى يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، توفي إلى رحمة الله تعالى مدير التصوير والأخ والصديق ضياء جاويش نسألكم له الدعاء بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب، ربنا يرحمك يا جوشا هتوحشني يا أنضف خلق الله».

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معلومات عن ضياء جاويش

ضياء جاويش مصور ومدير تصوير بدأ حياته المهنية حامل كاميرا، ومصور في العديد من الأفلام في مقدمتها فيلم «إحكي يا شهرزاد» مع المُخرج يسري نصر الله والنجمة منى زكي، وكذلك مع المُخرج رامي إمام في مسلسل «عايزة اتجوز»، للنجمة هند صبري، وكرر التعاون مع يسري نصر الله في «بعد الموقعة»، وعمل في مسلسلات مثل «ونوس»، ثم بدأ مدير تصوير في أفلام مثل «ياباني أصلي»، و«رغدة متوحشة» ومسلسل «لما كنا صغيرين» و«أحمد نوتردام».