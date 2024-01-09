الساعة السكانية تسجل 41 ألف مولود منذ بداية 2024

رصدت الساعة السكانية، التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعداد سكان مصر في الداخل، اليوم الثلاثاء 9 يناير، بعد مرور 10 أيام من بداية العام الجديد2024، على آخر رصد تم يوم السبت 30 ديسمبر 2023.

عدد سكان مصر داخليا

وأعلنت الساعة السكانية، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 ملايين نسمة و893 ألفا و751 نسمة مقابل 105 ملايين و852 ألفا و946 نسمة، يوم 30 ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 41 ألفا و105 نسمة خلال هذه الأيام العشرة.

وأكدت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان محافظة القاهرة، بلغ 10 ملايين و302 آلاف و78 نسمة، لتظل القاهرة متصدرة المشهد في عدد السكان، بينما جاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و581 ألفا و381 نسمة، وجاءت محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة، بعدد سكان بلغ 7 ملايين و965 ألفا و381 نسمة.

قائمة العشر محافظات الأكثر في عدد السكان

وتستعرض «الوطن» قائمة العشر محافظات الأكثر وفقا لعدد السكان، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وبعد مرور 10 أيام من بداية العام الحالين وجاءت على النحو التالي:

قائمة المحافظات الأعلى تعداد سكاني

كما رصدت الساعة السكانية، أعلى معدلات الزيادة السكانية من بين المحافظات، فجاءت محافظة الدقهلية في المركز الرابع وبلغ عدد سكانها، 7 ملايين و91 ألفا و341 نسمة، ثم محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و935 ألفا و540 نسمة، ثم محافظة المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و385 ألفا و763 نسمة، ثم محافظة القليوبية في المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و176 ألفا و452 نسمة، ثم محافظة سوهاج في المركز الثامن وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و789 ألفا و562 نسمة، ثم محافظة الإسكندرية في المركز التاسع وعدد سكانها 5 ملايين و573 ألفا و582 نسمة، بينما جاءت محافظة الغربية في المركز العاشر بقائمة العشرة محافظات الأكثر من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و469 ألفا و176 نسمة.

واحتفظت محافظة جنوب سيناء بتذيلها قائمة المحافظات الأقل في عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 116 ألفا و172 نسمة .