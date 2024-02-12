أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الاسرائيلي اعتاد اختراق القانون الدولي منذ نشأته

قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون قطاع البحث العلمي والدراسيات العليا، وعميد كلية العلوم السياسية السابق، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتاد على إختراق القانون الدولي منذ نشأته، ومنحه أرض ليست بحقه، موضحا: «خلال الفترة الأخيرة ازدادت الانتهاكات بصورة كبيرة جدا، وهناك دول تساند إسرائيل، على عكس الشعوب التي أصبحت غاضبة على ما يفعله الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطنيين».

الشعب الفلسطيني

أضاف السعيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك دول غير عربية أو إسلامية، تجدها أبدت معارضتها لأفعال إسرائيل تجاه السعب الفلسطيني، وهو يؤكد أن الاحتلال الاسرائيلي ينتهك كل الحقوق للشعب الفلسطيني، موضحا أن إسرائيل تهدف من خلال ما تفعله هو تهجير أهل غزة لمصر، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي، والأمر الثاني، جذب مصر لصراع حرب، وهو ما تتعامل معه القيادة السياسية بحكمة، مؤكدا أن ما تفعله إسرائيل يعمل على تفجير المنطقة بشكل غير طبيعي.

وطالب السعيد المجتمع الدولي، بضرورة الوقوف جميعا ضد ما يفعله الكيان الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، المحتلة أرضه، وضرورة وقف المجازر الشديدة.