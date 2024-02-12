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«متحدث الخارجية»: تصريحات وزير مالية إسرائيل تحريضية وتدعو للسخرية 

كتب:

منة شبانة
10:15 م | الإثنين 12 فبراير 2024
أحمد أبو زيد

أحمد أبو زيد

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المؤسف استمرار التصريحات غير المسئولة والتحريضية من بعض الأشخاص المتطرفين في إسرائيل مثل وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.

إسرائيل تستهدف خلق مزيد من التوتر في غزة

ونوه خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن إسرائيل تستهدف من خلال هذة التصريحات، التصعيد وخلق مزيد من التوتر في قطاع غزة.

وأكد أن هذه التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، ومصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يُقحم اسمها في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه، معقبا: «تصريحات إسرائيل تدعو للسخرية وتعبر عن من يطلقها».

سكب الزيت على النار

وأردف أنه كلما كانت هناك جهود لتهدئة الأوضاع في غزة، تسعى إسرائيل لسكب الزيت على النار، ونحن في مرحلة في غاية الخطورة، خاصة أن رفح بها ما يقرب من مليون و400 ألف فلسطيني تُمارس عليهم عمليات عسكرية واسعة النطاق.

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بقلم منة شبانة