مكون سحري وضعه في الغسالة ينظف الملابس كأنها جديدة.. لن تصدق نتائجه

الكثير من المشاكل المزعجة تقابلها السيدات عند غسل الملابس داخل الغسالة، بسبب أنها قد تلملم بقايا الشعر أو المناديل وما إلى ذلك، كما أنها أحيانًا لا تكون بالنظافة التي تريدها ربة المنزل، وهو ما يجعلهن يبحثن على مواقع التواصل الاجتماعي عن حل، وجاء الرد أن وضع المناديل المبللة حيلة سحرية تحافظ على الغسيل، ما أثار الأسئلة لدى الكثيرين هل هذا حقيقة أم لا؟، وهو ما نجيب عليه من خلال «الوطن».

وضع المناديل المبللة في الغسالة

وفقًا لما ذكرته «نيويورك بوست»، ومجلة «سانتي بلوس» الفرنسية، فإن وضع المناديل المبللة في الغسالة، له الكثير من الفوائد، تتمثل في التالي:

- إزالة الوبر.

- من أفضل الحيل المستخدمة في تبييض ونظافة الملابس.

- تنظيف القطع الصغيرة المتناثرة على الملابس.

- منعم للأقمشة داخل الغسالة.

- يعمل على التخلص من الروائح الكريهة.

- التخلص من تشابك الملابس.

وأضاف إبراهيم محمد، فني كهربائي وغسالات، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن وضع المناديل المبللة مع الغسيل أو في الجزء الخلفي من الغسالة يساعد على عدم تسرب المياه والتخلص من الروائح الكريهة، مؤكدًا أنه يجب التخلص منها على الفور دون إعادة استخدامها مرة أخرى بعد انتهاء دورة الغسيل.

طريقة وضع المناديل المبللة في غسالة الملابس

يمكن لربة المنزل وضع ورق المناديل المبللة في غسالة الملابس من خلال عدة خطوات:

- إحضار ورق المناديل المبللة من منديل إلى اثنين حسب كمية الملابس.

- صناعة كرات منه.

- وضعه داخل الغسالة.

- إضافة مسحوق الغسيل في درج الغسالة.

- تشغيل الغسالة وبدء دورة الغسيل.

- الانتظار حتى تنتهي الغسالة من دورته وستحصلين على ملابس رائعة.