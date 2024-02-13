قصة استشهاد الطفلة هند.. أمريكا وصفتها بالمفجعة وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيق

أعربت الولايات المتحدة عن أسفها لاستشهاد الطفلة هند رجب صاحبة الستة أعوام، ووصفتها بأنها «مفجعة»، واستغاثت الطفلة لعدة أيام طالبة المساعدة دون جدوى، وحثت الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي على إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

قصة مدمرة ومفجعة

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحفيين بأن استشهاد الطفلة هند رجب في غزة هي قصة مدمرة ومفجعة، وأشار إلى أن هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين فقدوا حياتهم جراء هذا النزاع.

وأضاف المتحدث: «لقد قمنا بطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق سريع في هذا الحادث».

الطفلة هند تعرضت لحالة من الذعر بسبب الاحتلال

وتعرضت الطفلة الفلسطينية لحالة من الذعر عندما تم حصرها في سيارة مع جثث أفراد من أسرتها الذين قتلوا في ضربة على غزة أثناء محاولتهم الفرار إلى جنوب القطاع، وقامت الطفلة بالاتصال بالهلال الأحمر الفلسطيني وطلبت منهم الحضور لإنقاذها بعد أن تعرضوا لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومع ذلك، بعد مضي عدة أيام على إرسال فريق من الهلال الأحمر إلى المنطقة بسيارة إسعاف، لم يعد هناك أي أخبار عن الفتاة أو فريق الإنقاذ، وهذا أثار العديد من الأسئلة والمخاوف.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطيني نداءات مستمرة خلال الأيام الماضية لمعرفة مصير الطفلة وطاقم الإسعاف، ولكن دون جدوى.

وبعد مرور 12 يومًا من نداءاتها لرجال الإنقاذ في غزة للمساعدة، عُثر أمس الأول، على جثث 8 أشخاص في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، وتبين أن الجثث تعود للطفلة هند التي كانت مفقودة منذ 12 يومًا وأفراد من أسرتها، بالإضافة إلى مسعفين خرجوا للبحث عنها وإنقاذها.