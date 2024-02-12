ارتفاع مؤشر الدولار عالميا اليوم.. اعرف التفاصيل

ارتفع الدولار الأمريكي قليلا فوق 104 نقطة، اليوم الاثنين، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكي، والتي من شأنها أن تشير إلى اتجاهات أسعار الفائدة.

مؤشر الدولار عالميًا

ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم الرئيسي إلى 3% في تقرير شهر يناير، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو الماضي، في حين قد يصل المعدل الأساسي إلى 3.8%، وهو الأدنى في عامين ونصف العام. ومن المتوقع أن يظل كلا المعدلين ثابتين عند 0.2% و0.3% على أساس شهري.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1313 أو 0.13% إلى 104.1233 نقطة يوم الاثنين 12 فبراير من 103.9920 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.64 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 106.41 نقطة خلال 12 شهرًا.