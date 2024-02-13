خريطة منافذ معارض أهلا رمضان في المحافظات.. تخفيضات كبيرة

أعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية في 3 محافظات «الفيوم، بني سويف، القليوبية»، افتتاح معارض أهلًا رمضان التي توفر السلع التموينية المخفضة لاحتياجات الشهر الكريم، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خريطة منافذ معارض أهلا رمضان في المحافظات حتى الآن، التي تمثلت في 4 معارض عبر 3 محافظات حتى الوقت الراهن، على أنّ تُفتتح في المحافظات الأخرى بدءًا من 15 فبراير الجاري، بحسب التصريحات الرسمية من مديريات التموين والغرف التجارية.

البداية من الفيوم، إذ أكد سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أنّه جرى افتتاح الفرع الرئيسي بمدينة الفيوم، ويجري التنسيق لافتتاح باقي الفروع خلال أيام.

معرض أهلًا رمضان في الفيوم

وأشار إلى أنّ أسعار السلع الغذائية في معرض أهلًا رمضان، شهدت تخفيضات تتراوح بين 15% و30%، إذ تختلف نسبة التخفيضات باختلاف النوع والصنف والحجم.

معرض أهلًا رمضان في القليوبية

واعلنت محافظة القليوبية، افتتاح باكورة منافذ ومعرض أهلًا رمضان في بنها، بتخفيضات وصلت إلى 30%، على أنّ تفتتح سائر المعارض تباعًا.

افتتاح معرضين في بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض السلع بمدينة الواسطى، وهو المعرض الثاني الذي يفتتح بعد معرض السلع بإهناسيا، وتقيمهما المحافظة بالتعاون بين التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية والوحدة المحلية، ضمن سلسلة معارض «أهلاً رمضان» الجاري تنظيمها على مستوى مدن المحافظة، استعدادًا للشهر الفضيل.

منتجات معارض أهلًا رمضان في المحافظات

وتحوي المعارض في تلك المحافظات، المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت والدقيق والجبن واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها، بجانب باكية للخضار والفاكهة.