11 شركة إنتاج تحت مظلة «المتحدة» في الموسم الرمضاني

فى إطار خطة التطوير التى تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لضخ دماء جديدة إلى الشاشات، قررت التعاون مع شركات جديدة فى موسم دراما رمضان 2024، كنوع من تضافر الجهود وتقديم أفضل منتَج للمشاهد فى شهر رمضان، ويأتى ذلك ضمن خطتها للتوسع فى العمل مع شركات جديدة، لذا جاء التعاون مع ١١ شركة إنتاج لتقديم مسلسلات تنوعت ما بين «الكوميدى والتشويقى والاجتماعى» بعضها منقسم إلى 30 حلقة وأخرى 15 حلقة فقط.

«سينرجى» تشارك بـ٥ أعمال.. و«DS+» تدعم القضية الفلسطينية بـ«مليحة»

جاء النصيب الأكبر لشركة سينرجى هذا العام، حيث تقدم 5 مسلسلات، وهى «الحشاشين»، للفنان كريم عبدالعزيز، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى، والجزء الثامن من المسلسل الكوميدى الأشهر «الكبير أوى» بطولة الفنان أحمد مكى، وإخراج أحمد الجندى، ويتعاون الفنان أمير كرارة مع المخرج أحمد نادر جلال، ومن تأليف بيتر ميمى، ويقدم الفنان أحمد العوضى أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل «حق عرب» من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، كما تتعاون فى مسلسل «المعلم» مع الفنان مصطفى شعبان، تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

ويشارك رجل الأعمال محمد حلاوة هذا العام، من خلال شركته الإنتاجية «فينومينيا»، بمسلسلين دفعة واحدة، أولهما «صيد العقارب» للفنانة غادة عبدالرازق ورياض الخولى، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، أما المسلسل الثانى فهو «صدفة»، للفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

«السبكى»: نتوقع موسماً رمضانياً قوياً

كما انضم المنتج أحمد السبكى للسباق الرمضانى من خلال مسلسل «محارب» المكون من 30 حلقة، بطولة الفنان حسن الرداد، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

بينما تقدّم شركة أروما الإنتاجية هذا العام عملين، أولهما مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة الفنان خالد النبوى، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ويعيد فيه تقديم رواية إحسان عبدالقدوس، التى قدّمتها من قبل النجمة فاتن حمامة فى فيلم بالاسم ذاته، وأيضاً مسلسل «جودر» من بطولة الفنان ياسر جلال، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى.

وتنافس الشركة المتحدة هذا العام من خلال تقديم مسلسل «مسار إجبارى»، كإنتاج مباشر لأول مرة، وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين، وتأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان، أما شركة «ميديا هب - سعدى جوهر» فتقدّم بمفردها مسلسل «بابا جه» للفنان أكرم حسنى، وإخراج خالد مرعى، وتأليف وائل حمدى.

ويقدم المنتج أحمد دسوقى موسماً رمضانياً جديداً بمشاركة النجمة نيللى كريم، التى تنافس هذا العام فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل بمسلسل «فراولة»، ويخوض المنتج أحمد دسوقى تجربة الإنتاج لأول مرة بهذا العمل، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج مروان عبدالمنعم.

وتنتج شركة «كودكس» هذا العام مسلسل «سر إلهى» من بطولة الفنانة روجينا، والذى تكرر فيه التعاون مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، كما تنتج شركة «بلو بى» لمالكها محمد مشيش مسلسل «بدون سابق إنذار» من بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة. وقررت شركة «DS+» دخول عالم الإنتاج الدرامى بمسلسل «مليحة»، الذى تقدم فيه الفنان دياب لأول مرة فى دور البطولة المطلقة، وتدور قصته حول القضية الفلسطينية بالتزامن مع الأحداث الجارية، ويُخرجه عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار.

فيما يخوض المنتج طارق الجناينى هذا الموسم بمسلسل «لحظة غضب»، بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين، إخراج عبدالعزيز النجار، تأليف مهاب طارق، والمقرر عرضه على watch it، وتقدّم شركة العدل جروب مسلسل «عتبات البهجة» بطولة الفنان القدير يحيى الفخرانى، كما يشهد عودة المخرج مجدى أبوعميرة، تأليف السيناريست والشاعر مدحت العدل.

ومن جانبه عبّر أحمد السبكى، منتج مسلسل «محارب»، عن سعادته بالتعاون مع الشركة المتحدة فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2024 قائلاً: «أصبح هناك جهة أساسية ووجهة يتجه إليها النجوم للتعامل معها مباشرة، وهذا أدى إلى زوال بعض الإخفاقات لأن السياسة العامة لم تعد موجودة». وأضاف، لـ«الوطن»: من المتوقع أن يشهد الموسم الرمضانى المقبل منافسة قوية بين عدد من المسلسلات، خاصة فى ظل تدخل «المتحدة» بفرض أسس معينة من أجل خروج مسلسلات مُنظمة من أجل تطوير الفن وتقديم منتج درامى يلمس قلب المشاهدين.