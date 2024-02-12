«المتحدة».. رمانة ميزان الدراما المصرية

فرضت حالة التخبط التى ضربت الساحة الدرامية لسنوات الحاجة بشكل عاجل إلى وجود كيان يعمل على ضبط المشهد وتنظيمه، واستكمال دور قطاع الإنتاج الذى توارى خلال تلك الفترة، وهنا كان الميلاد للشركة التى نجحت فى تحقيق طفرة على الساحة الإعلامية والدرامية قبل أن تكمل عامها الثامن، أصبحت واحداً من أبرز الكيانات الإعلامية فى الوطن العربى وتمتلك تحت مظلتها أكثر من 40 شركة فى مجال الإعلام المرئى والمسموع والإنتاج الدرامى، ونجحت «المتحدة» للخدمات الإعلامية فى إعادة الدراما المصرية إلى صدارة المشهد مرة أخرى.

صناعة الدراما كانت من الأولويات التى وضعتها «المتحدة» على رأس أولوياتها عندما بدأت نشاطها فى مايو 2016، وخلال فترة لا تعتبر طويلة فى تاريخ المؤسسات الإعلامية استطاعت تنظيم المشهد بشكل يحافظ على مستوى الدراما المصرية، بداية من دعم الإنتاج من خلال التعاون مع عدد كبير من المنتجين لخلق حالة كبيرة من الزخم على الساحة الفنية، حيث لم تعد الأعمال الدرامية تقتصر على الموسم الرمضانى فقط، بل خلقت مواسم درامية مستمرة على مدار العام، كما نجحت الشركة فى إعادة عدد كبير من النجوم الغائبين إلى الشاشة مرة أخرى سواء فى مجال التمثيل أو الكتابة والإخراج، بجانب إفساح المجال لصناع الدراما الشباب لتقديم إبداعاتهم، وذلك انطلاقاً من إيمان «المتحدة» بأهمية دعم وتطوير المواهب، حيث شهد عام 2023 تقديم عدد من البطولات الأولى منها «بالطو» بطولة عصام عمر، و«على باب العمارة» بطولة حاتم صلاح، بالإضافة إلى «حالة خاصة» الذى كان البطولة الأولى للفنان طه دسوقى ومخرجه عبدالعزيز النجار.

وخلال السنوات الماضية لعبت الشركة أدواراً مهمة فى إعادة الدراما الوطنية إلى الساحة فى إطار خطتها لمواجهة الفكر بالفكر، وتسليط الضوء على البطولات الخفية لرجال الجيش والشرطة، بينما كان رهانها الأكبر على إعادة الرواية إلى الشاشة والاعتماد عليها فى تقديم مضامين ثقافية واجتماعية مختلفة، وكان من ضمن الرؤية الاستراتيجية لـ«المتحدة» تقديم قضايا المرأة بشكل معمق وحقيقى فى أعمال درامية مما ساهم فى لفت أنظار المسئولين إلى تلك المشاكل والمساهمة فى حلها، وساهمت تلك الرؤية فى تحقيق حالة مهمة من الحراك فى المشهد الدرامى العربى وإعادة دور مصر القيادى فى صناعة الدراما.

وكان من ضمن الخطوات المهمة التى قامت بها الشركة على الساحة تدشين منصة «واتش إت» مع موسم الدراما الرمضانية 2019، تزامناً مع التحول إلى الترفيه الرقمى الذى شهده العالم أمام تعاظم دور المنصات الإلكترونية، وذلك من أجل الوصول بالدراما إلى فئات عمرية واجتماعية وثقافية مختلفة، ومع موسم الدراما الرمضانية 2024 ترفع «المتحدة» الرهان على تقديم وجبة درامية متوازنة للجمهور فى مصر والوطن العربى تتناسب مع جميع الأذواق.