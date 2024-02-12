نقاد: عودة النجوم الكبار ومسلسلات الـ15 حلقة من أهم ظواهر الموسم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان 2024، الذى من المتوقع أن يشهد ماراثوناً قوياً ومختلفاً، وبدأت مؤشراته تتضح مع كشف شركات الإنتاج عن بروموهات أعمالها التى تنوعت ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والأكشن، وغيرها، وقد تحدّث عدد من النقاد عن توقعاتهم للموسم الرمضانى فى ظل وجود عدد من المسلسلات سيتم تقديمها فى ١٥ حلقة، كما تتصدر البطولة النسائية المشهد فى عدد كبير من المسلسلات، فضلاً عن جهود «المتحدة» فى إعطاء فرصة للشباب من أجل تصدُّر المشهد.

«قاسم»: أتوقع «ماراثون» قوياً

ومن جانبه تحدّث الناقد محمود قاسم عن توقعاته للموسم الرمضانى المقبل قائلاً: أتوقع أن يكون الموسم من أهم المواسم الرمضانية، خاصة فى ظل مشاركة عدد من الأعمال الفنية التى تنوعت ما بين الدراما الاجتماعية والفانتازيا والكوميديا، بالإضافة إلى الدراما التاريخية المتجسدة فى مسلسل الحشاشين، حيث عبدالرحيم كمال الذى تتميز كتاباته بالدقة الشديدة وإظهار التفاصيل، وأيضاً أتوقع نجاحاً كبيراً لمسلسل «إمبراطورية ميم» من بطولة الفنان خالد النبوى، لأن المسلسل ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، ودائماً الأسرة المصرية تتجمع أذواقها على هذه النوعية من الأعمال.

وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»: من اللافت هذا العام فى موسم رمضان 2024 مشاركة أكثر من عمل فنى مكون من 15 حلقة، وهذا يُبعد صُناع العمل عن الوقوع فى فخ تكرار الأحداث والإعادة، وأتوقع أن هذه الظاهرة الصحية ستزداد خلال المواسم المقبلة، مشيراً إلى تحمسه الشديد لمسلسل «جودر» من بطولة ياسر جلال لأن العمل ينتمى إلى دراما الفانتازيا، وتوقع أيضاً تجربة ناجحة لمسلسل «مسار إجبارى» بالتعاون المشترك بين أحمد داش وعصام عمر.

«خيرالله»: متفائلة بعودة «الفخرانى» وأتوقع نجاح «فراولة» و«صيد العقارب» لنيللى وغادة

وكشفت الناقدة ماجدة خيرالله عن توقعاتها لدراما رمضان 2024 قائلة: «أعتقد أنه سيكون من المواسم الأكثر تنافسية لأن هناك عدداً كبيراً من الأعمال التى ينتظرها الجمهور والمتنوعة فى أشكالها»، وعن اقتصار الكوميديا هذا العام على عملين فقط قالت لـ«الوطن»: «أرى أنها كافية، ولكن من المهم أن تكون ذات مستوى جيد، وأتوقع النجاح لمسلسل مسار إجبارى لأنه يجمع بين اثنين من الجيل الصاعد وهما أحمد داش وعصام عمر».

وتحدثت عن رأيها فى مسلسل «مليحة» الذى يتعرض للقضية الفلسطينية، ومن بطولة دياب قائلة: «الأهم طريقة تناول الأعمال للقضية فى ظل تصاعد الأحداث، فيكون الرهان صعباً على المؤلف فى توظيف رسالته»، وبشأن تصدر البطولة النسائية قالت: «من المتوقع أن تحقق قدراً من النجاح إذا كان العمل جيداً، خصوصاً لوجود فنانات لهن تجارب سابقة مثل نيللى كريم وغادة عبدالرازق».

وأضافت: «ظاهرة المسلسلات التى تدور فى إطار الـ15 حلقة جيدة، لأنها تكثف الفكرة بشكل جيد، بشرط أن تكون الأعمال مكتوبة بشكل جيد، كما أننى متفائلة بعودة يحيى الفخرانى، وذلك لأنه متغيب عن الساحة الفنية لفترة، كما أننى أعتقد أن الجمهور ينتظره».

وكشفت الناقدة ماجدة موريس عن توقعاتها لدراما رمضان 2024 قائلة: «وفقاً للبروموهات أرى أن هناك أفكاراً جديدة ومختلفة، كما أننى أرى أن الأعمال الرمضانية مليئة بالمفاجآت التى نكتشفها أثناء مشاهدة العمل والفكرة المُقدمة، فأتوقع أنه موسم مبشر بسبب مشاركة عدد كبير من النجوم»..

وأضافت لـ«الوطن»: لفت نظرى هذا العام حرص «المتحدة» على مشاركة عمل يمس القضية الفلسطينية، فأنا سعيدة جداً بتقديم مسلسل مليحة، وهذا الاهتمام مشكور لأنه وقته المناسب.

وتحدثت عن فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل «الكبير أوى» قائلة: «يجب على المؤلف أن تكون هناك شخصيات جديدة ضمن الأحداث، حتى يتوفر التنوع الذى ينتظره الجمهور كل عام من الفنان أحمد مكى، خاصة بتقديم الجزء الثامن، ويجب أيضاً الاهتمام بمنتج المسلسلات الكوميدية، خاصة أنها تُعتبر الوجبة الأساسية للجمهور فى شهر رمضان.