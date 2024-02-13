إيمي سمير غانم تكشف لـ«الوطن» سبب إهداء تكريمها لنفسها بالأقصر للسينما الإفريقية

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الـ13، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، الفنانة إيمي سمير غانم عن مجمل أعمالها، في حفل افتتاح المهرجان، الذي يحمل هذا العام، اسم المخرج خيري بشارة، وشعار «أفريقيا كل الألوان».

إيمي سمير غانم تتحدث عن تكريم الأقصر

أوضحت ايمي سمير غانم في تصريحات لـ«الوطن»، أنها أهدت لنفسها تكريمها في المهرجان، لسعادتها به، ورغبتها في تقدير ذاتها، مشيرة إلى أن زوجها الفنان حسن الرداد حظى بالعديد من الجوائز والتكريمات، الذي ينطبق أيضا على شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، قائلة: «أنا كنت بهزر لما قلت كدة على المسرح، بس بردو أنا من حقي أهدي نفسي وأفرحها وأشجعها».

وأضافت ايمي، أنها ابتعدت الفترة الماضية عن التمثيل بسبب ظروف وفاة والديها، وتلاها فترة الحمل والولادة، لافتة إلى أن ابنها فادي أتم عامه الأول، وأصبحت تفكر بشكل جاد للعودة لأعمالها الفنية، إذ تحضر لعمل سينمائي وآخر درامي، بتشجيع من زوجها الفنان حسن الرداد.

وكانت آخر أعمال ايمي سمير غانم، مشاركتها كضيف شرف فى فيلم «بلوموندو» مع الفنان حسن الرداد العام الماضي.