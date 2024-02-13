3 مسلسلات تقترب من انتهاء التصوير قبل موسم رمضان 2024

يسابق عدد من صناع الدراما الرمضانية الوقت للانتهاء من تصوير أعمالهم قبل بداية موسم الدراما الرمضانية 2024، والذي ينطلق في الـ10 مارس المقبل، إذ يشهد الموسم الرمضاني مشاركة 18 مسلسلا، وتتنوع الأعمال ما بين المسلسلات الطويلة 30 حلقة والقصيرة 15 حلقة.

يعتبر مسلسل «الحشاشين» بطولة الفنان كريم عبد العزيز، هو أول الأعمال التي بدأ تصويرها للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024، وجرى تصوير عدد كبير من مشاهده خارج مصر، وبالفعل أوشك المخرج بيتر ميمي على الانتهاء من تصوير المسلسل، ولم يتبقى له أكثر من 10% من العمل، ومن المقرر الانتهاء من تصوير تلك المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني.

أحمد نادر جلال يبدأ مونتاج «بيت الرفاعي» تزامنا مع التصوير

وعلى الجانب الآخر بدأ المخرج أحمد نادر جلال مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل «بيت الرفاعي» بطولة أمير كرارة، وذلك بعد ما قطع شوطا كبيرا في تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل، ويكثف جهوده في الوقت الحالي للانتهاء تماما من التصوير قبل بداية رمضان ليتفرغ للعمل على مونتاج الحلقات المتبقية.

وانتهى المخرج أحمد حسن من تصوير ما يقرب من 70% من مسلسل «صيد العقارب» بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، إذ تتابع تصوير مشاهدها خلال الفترة الحالية، خاصة أن «حسن» يخطط للانتهاء من التصوير قبل بداية رمضان.