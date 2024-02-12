الناقدة ماجدة خير الله عن دراما رمضان 2024: متفائلة بعودة «الفخراني» إلى الساحة

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الذي تشتعل فيه المنافسة بكثير من الأعمال الدرامية، بين كبار النجوم، لتقديم أعمال فنية متنوعة بين الكوميدي والأكشن والاجتماعي، وبعضها يراهن على الوجوه الجديدة، وتعمل على دفع الشباب إلى خوض البطولة.

توقعات الناقدة ماجدة خير الله لدراما رمضان 2024

وكشفت الناقدة ماجدة خيرالله، عن توقعاتها لدراما رمضان 2024، قائلة: «أعتقد أنه سيكون من المواسم الأكثر تنافسية؛ لأن هناك عدد كبير من الأعمال التي ينتظرها الجمهور والمتنوعة بأشكالها»، مشيرة إلى أن متفائلة بعودة يحيى الفخراني إلى الساحة مرة أخرى، من خلال مسلسل «عتبات البهجة».

وعن مشاركة الشركة المتحدة هذا العام، بعملين فقط من الأعمال الكوميدية، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أرى أنها كافية، لكن من المهم أن تكون ذات مستوى جيد، وأتوقع النجاح لمسلسل مسار إجباري؛ لأنه يجمع بين اثنين من الجيل الصاعد، وهما أحمد داش وعصام عمر».

وتحدثت الناقدة ماجدة خير الله، عن رأيها في الأعمال التي تناقش القضية الفلسطينية، خاصة مسلسل «مليحة»، بطولة الفنان دياب، مؤكدة أن «الأهم طريقة تناول الأعمال للقضية في ظل تصاعد الأحداث، فيكون الرهان صعب على المؤلف في توظيف رسالته».

وأشارت إلى أنه «من المتوقع أن تحقق البطولة النسائية، قدرا من النجاح؛ إذا كان العمل جيدا، في ظل وجود فنانين لهم تجارب سابقة، مثل نيللي كريم وغادة عبد الرازق».

ظاهرة مسلسلات الـ15 حلقة

وأضافت: «ظاهرة المسلسلات التي تدور في إطار الـ15 حلقة جيدة، لأنها تكثف الفكرة بشكل جيد جيد، بشرط أن تكون الأعمال مكتوبة بشكل جيد».