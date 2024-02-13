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صحيفة إسرائيلية: إصابة 15 جنديا بينهم اثنان في حالة خطيرة

كتب:

عمرو حسني
08:55 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، صباح اليوم الذي يوافق مرور 130 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أنه أصيب 15 جنديا بينهم إصابتان خطيرتان أمس خلال المعارك في قطاع غزة.

 استعداد للاجتياح البري

وتستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اجتياح بري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة وسط مطالبات دولية بإيقاف التنفيذ في ظل وجود أكثر من 1.4 مليون نازح فلسطيني في رفح الفلسطينية يقيمون في مخيمات في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.

 اجتماع مهمة بالقاهرة

يأتي هذا فيما تستضيف القاهرة اليوم وفودا أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقطر من أجل من محاولة التوصل لوساطة لإيقاف إطلاق النيران بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي ومنع الاجتياح البري لرفح الذي يخطط له جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 احتجاجات في إسرائيل

وتشهد إسرائيل احتجاجات موسعة أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط على حكومته للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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بقلم عمرو حسني