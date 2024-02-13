خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير متزنة سياسيا وتروج للأكاذيب

قال حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إنّ تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير متزنة سياسيا، وتوضح حالة الترويج للأكاذيب وخلط الأوراق، وصولًا إلى عدم نهاية الحرب في غزة، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأسمى من العملية، ليس القضاء على قيادات حماس أو إخراج المحتجزين الإسرائيليين، بل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

تحديات الشرق الأوسط ستؤدي إلى توترات لا يُحمد عقباها

وأضاف «فارس» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أدركت كل هذا منذ اللحظة الأولى، لافتا إلى أنّ التحديات في منطقة الشرق الأوسط ستؤدي إلى حالة من التوترات لا يُحمد عقباها.

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنّ التصريحات المستفزة لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ليست الأولى، ففي أبريل عام 2023 قبل عملية 7 أكتوبر، ظهر في مؤتمر صحفي ووضع خلفه خريطة الأردن، وفي هذا المؤتمر تبرأت من تصرفاته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

الاحتلال يسعى لإطالة أمد المعركة لأطول فترة

وأشار إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل بالمنطق، ودولة الاحتلال تسعى إلى إطالة أمد المعركة لأطول فترة، متابعا: «يوجد 300 ألف فلسطيني مقيم في مدينة رفح الفلسطينية، ويأتي عليهم نازحيهم يصل عددهم إلى 1.5 مليون نازح، في مساحة ضيقة لا تصلح لأي عملية برية، ما يؤدي قولا واحدا لارتكاب كل أشكال الإبادة الجماعية من الضحايا والأبرياء، والآلة العسكرية الإسرائيلية إذا أقدمت على هذا الاجتياح، لن تسمح به مصر أو أي دولة في العالم».