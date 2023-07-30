عضو أمناء الحوار الوطني: نسعى لعمل صناديق استثمارية وتدشين مشروعات زراعية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ هناك عددا كبيرا من الأهداف التي يسعى التحالف إلى تحقيقها؛ ومنها حل مشكلات المواطنين ودعمهم ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى انضمام رجال الأعمال للتحالف.

وتابع «عبدالقوي»، في حديثه لـ«الوطن»: «نهدف إلى عمل صناديق استثمارية وتدشين مشروعات زراعية واستصلاح أراض وغيرهما، كما أنّ التحالف سيشهد زخما شعبيا كبيرا ويعمل على قدم وساق لأنه سيضم كفاءات وكوادر ذات خبرة في العمل الأهلي لدعم المواطنين وتقديم الخدمات لهم».

تقديم خدمات لملايين المصريين

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنّ التحالف يعمل بشكل دائم ويحقق إنجازات ظهرت في مؤتمر يناير 2023، وأضاف: «التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم الخدمات لـ35 مليون مواطن مصري من الأكثر احتياجا».

مطالبات بتعديل المادة الخاصة بالعقوبات

ولفت «عبدالقوي» إلى أنّ لجنة النقابات والعمل الأهلي تستقبل المقترحات من فئات مختلفة، مشيرا إلى أنّ أبرز المقترحات التي استقبلتها اللجنة هي ما يتعلق بإعادة النظر في المادة الخاصة بالعقوبات، وواصل: «إذ أنّ هناك عقوبات مبالغ فيها، وعلى سبيل المثال العقوبات الخاصة بنقل الجمعية من مقر إلى آخر دون الإبلاغ، إذ تتراوح قيمة الغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه، ومن وجهة نظرنا فإنها عقوبة غير منطقية، ونطالب بتعديلها».

ولفت إلى أنّه بناء على ما تم من جلسات حوار بالمحافظات وجلسة مجلس الأمناء توصل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى رؤية لدعم العمل الأهلي في المرحلة القادمة وإزالة المعوقات، مؤكدا أنّه سيتم إرسال تلك الرؤية إلى مقرر لجنة الحوار والمنظمات الأهلية واللجان النقابية.