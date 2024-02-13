انخفاض كبير في أسعار الحديد خلال أسبوع.. كم تراجع الطن؟

تراجع سعر طن الحديد نحو 10 آلاف جنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل نحو 54 ألف جنيه مقارنة بـ64 ألف جنيه الأسبوع الماضي بالنسبة للحديد الاستثماري، وفق الأسعار الرسمية المعلنة عبر منصة بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع طن الحديد 10 آلاف جنيه

وأرجع الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، تراجع سعر الحديد بتراجع الدولار في السوق الموازي، إذ إنّ شراء خام الحديد وهو البيلت يحتاج إلى العملة الصعية، والمصانع المصرية تحتاج إلى كميات كبيرة من خام البيلت عن طريق الاستيراد.

وأضاف البنا لـ«الوطن»، أنّ سعر الحديد تأثر بشكل مباشر بسعر الدولار، وحين تراجع الدولار عاد الحديد إلى السعر الطبيعي، ما ساهم في تراجع سعر الحديد نحو 10 آلاف جنيه في الطن خلال أسبوع واحد.

وترصد السطور التالية سعر الحديد اليوم الثلاثاء 13-2-2024، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم نحو 54 ألفا و192 جنيها، بينما سجل سعر طن حديد العشري نحو 49 ألفا و500 جنيه.

سعر الحديد اليوم في المصانع

كما سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 42 ألفا و900 جنيه، بينما وصل سعر طن حديد الكومي إلى نحو 49 ألفا و500 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد الجيوشي نحو 49 ألفا و500 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي نحو 49 ألفا و920 جنيها.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 55 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن حديد العلا نحو 49 ألف جنيه.

سعر طن حديد المصريين

كما سجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 49 ألفا و920 جنيها، شامل سعر ضريبة القيمة المضافة 14%.

سعر طن حديد مصر ستيل

وبلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم نحو 49 ألفا و750 جنيها.