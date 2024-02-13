أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء 13-2-2024

استقرت أسعار الحديد اليوم في الأسواق، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 55 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

وترصد السطور التالية أسعار الحديد بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، كما يلي.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجل سعر الحديد الحديد الاستثماري اليوم نحو 54 ألفا و192 جنيها، بينما سجل سعر طن حديد العشري نحو 49 ألفا و500 جنيه.

سعر الحديد اليوم في المصانع المصرية

بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 42 ألفا و900 جنيه، بينما وصل سعر طن حديد الكومي إلى نحو 49.500 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد الجيوشي نحو 49 ألفا و500 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي نحو 49.920 أف جنيه.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 55 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن حديد العلا نحو 49 ألف جنيه.

سعر طن حديد المصريين

استقر سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 49 ألفا و920 جنيها، شامل سعر ضريبة القيمة المضافة 14%.

سعر طن حديد مصر ستيل

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم نحو 49 ألفا و750 جنيها.