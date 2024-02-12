تراجع كبير في سعر طن الحديد اليوم الاثنين.. بكم حديد عز؟

تراجع سعر طن الحديد اليوم في عدّة شركات اليوم، أهمها حديد المراكبي والعشري والعلا، بينما شهد سعر حديد عز استقرارا ملحوظا اليوم بعد فترة قليلة من تراجعه بالأسواق، ويعتبر حديد التسليح من أهم المواد المستخدمة في صناعة البناء والإنشاءات، كما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمان للمباني والمنشآت الهندسية.

وتستعرض السطور التالية سعر طن الحديد اليوم في مصر، بعد تراجع عدّة أنواع، كما استقر سعر حديد عز ليسجل سعر الطن نحو 49,920 جنيه، وفق آخر تحديثات الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سعر طن الحديد اليوم

وسجل سعر طن الحديد اليوم الاثنين نحو 49,500 جنيه للطن، بالنسبة لحديد العشري شامل ضريبة القيمة المضافة، بتراجع يقدّر بنحو 9500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 42,900 جنيه، كما أنّ السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم 49,920 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 49,920 جنيه، كما أنّ السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 49,920 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 49,500 جنيه، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 49,920 جنيه، بتراجع 5330 جنيه، كما أنّ السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 49,750 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سجل سعر حديد الكومي 49,500 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 49,000 جنيه للطن، بتراجع 9500 جنيه، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.