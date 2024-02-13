«الأرصاد» تحذر من تقلبات طقس الغد: أجواء شتوية باردة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تؤثر على مناطق من القاهرة الكبرى؛ ما يسبب انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وخاصة الطرق الصحراوية، متوقعة سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة اليوم ولكن لن تؤثر على الأنشطة اليومية، وقد تصل إلى رعدية على بعض السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

الأمطار تمتد خلال فترة الليل لبعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى والفضائية المصرية»، أن الأمطار تمتد خلال فترة الليل لبعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وهي بداية لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غد الأربعاء.

طقس الغد يكون متأثرا بمنخفض جوي متعمق بطبقات الجو العليا

وأشارت إلى أن طقس الغد يكون متأثرا بمنخفض جوي متعمق بطبقات الجو العليا، ومنخفض سطحي على سطح البحر المتوسط يعمل على حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تبدأ بانخفاض ملحوظا بقيم درجات الحرارة وانخفاضات تدريجية بقيم درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل ونعود مرة أخرى للأجواء الشتوية الباردة أو المائلة للبرودة خلال فترات النهار وشديدة البرودة خلال فترات الليل.

فرص لسقوط الأمطار بشكل كبير ومؤثر

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود فرص لسقوط الأمطار بشكل كبير ومؤثر، بداية من يوم الأربعاء، وتكون فرص الأمطار كبيرة خصوصا على المحافظات الساحلية وتمتد لمناطق داخلية ومنها القاهرة الكبرى، هذا بجانب نشاط الرياح الذي يشعرنا ببرودة الطقس، وتكون ذروة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يوم الخميس ولذلك يجب متابعة النشرات الجوية بصورة يومية.