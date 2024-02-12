التنمية المحلية: تنفيذ 174 مشروعا بتكلفة 855 مليون جنيه في القليوبية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم، مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك لمتابعة المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة.

وفي بداية اللقاء، استعرض الاثنان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بأحياء ومدن المحافظة المختلفة للعام المالي الجاري 2023 -2024، بما يساهم في تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية.

مشروعات الخطة الاستثمارية

وأكد «آمنة» أنّ إجمالي عدد المشروعات بالخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية، يبلغ 174 مشروعًا، تقدر بـ855.180 مليون جنيه كمخصصات للانتهاء من تلك المشروعات، وُزعت على العديد من القطاعات المختلفة منها رصف الطرق الداخلية، وإنشاء وتطوير الكباري والأنفاق، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين أداء الخدمات للمواطن ، وكذلك بند تحسين البيئة، وأيضًا الكهرباء والإنارة، والأمن والإطفاء والمرور، وغيرها من المشروعات.

مستوى الخدمات

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها في الخطة الاستثمارية، لسرعة دخولها الخدمة وإزالة أي معوقات خاصة بالتنفيذ، بما يساعد على تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وكذا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات الجارية وفقًا للجودة والمواصفات المطلوبة، وذلك تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واوضح هشام آمنة أن محافظة القليوبية تجني ثمار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تسعى بشتى السبل لتحويل الصورة التي كان عليها الريف المصري إلى صورة أجمل، والعمل على إيصال كل الخدمات التي كان يعانى من نقصانها على مدار السنوات الماضية، والتي كانت تكبده المشقة والعناء المادي والمعنوي للانتقال لمراكز الخدمات التي كانت مقتصرة على المدن الرئيسية بكل محافظة.