عضو «التحالف الوطني»: توحيد الجهود لتنفيذ الأهداف على رأس أولوياتنا

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني، إنّه منذ إنشاء التحالف في مارس 2022 وهو دائمًا نبض احتياج الشعب المصري، والذراع الإغاثي للدولة المصرية، ويعكس توجيهات القيادة السياسية في التحرك داخليًا ودعم الأشقاء خارجيًا.

وأضاف عبدالرحمن، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «مع انطلاق التحالف في 2022 كان عامًا به كثير من المتغيرات الدولية، وكان العالم يكاد يخرج من أزمة كورونا وتأثيرها وتداعيتها، حتى بدأت الحرب الروسية تلقي بأعبائها على العالم كله وتأثيرها على الداخل، ومن هنا كان استشعار القيادة السياسية والرئيس السيسي بأهمية تخطى العقبات التي يواجهها المجتمع المدني».

وتابع: «من بين العقبات التي كان يواجهها المجتمع المدني، أنّ المؤسسات الأهلية الكبرى داخل مصر كانت تعمل منفردة، بمعنى أنّ كل مؤسسة كان لها أهدافها ومستفيديها وغايتها التي تعمل عليها، والتحالف كان جوهر عمله توحيد الجهود لتنفيذ الأهداف، والتوازي والتكامل مع خدمات الدولة المصرية لتحقيق الأهداف الكبرى».

وأكمل: «على مدار مسيرة التحالف ودعم القيادة السياسية والتنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية وروح الشباب المتطوع والتخطيط الجيد داخل رأس التحالف، وداخل مؤسسات التحالف الوطني كمكونات أساسية، كان يجب أن نتوقع مبادرات قوية تغير خريطة انتشار الأزمات داخل مصر، وتعمل تحول إيجابي في مواجهة الأزمات».