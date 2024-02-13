مسلسلات رمضان 2024.. عائلات فنية تجتمع على الشاشة

تشهد مسلسلات رمضان 2024 مشاركة مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي يشارك في بطولتها أبرز نجوم الدراما المصرية، بجانب عدد من الفنانين الشباب.

وخلال الموسم الدرامي هناك عدد من الأعمال التي تجمع النجوم وأبنائهم معا، من بينها مسلسل «إمبراطورية ميم» الذي يجمع خالد النبوي ونجله نور النبوي معا للمرة الثانية بعد «راجعين يا هوى» في رمضان 2022.

وتشارك ملك زاهر مع والدها الفنان أحمد زاهر في مسلسل «محارب» إخراج شيرين عادل، وهي التجربة الثانية التي تجمعهما معا، حيث سبق وعملا معا في فيلم «فارس» إنتاج عام 2022، وللعام الثاني على التوالي تشارك مريم أشرف زكي مع والدتها روجينا في مسلسل خلال موسم الدراما الرمضانية، حيث تشاركان هذا العام في مسلسل «سر إلهي» بعد مسلسل «ستهم» في رمضان 2023، الذى لاقى ردود أفعال إيجابية.

تفاصيل مسلسلات رمضان 2024

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة يبدأ عرض مسلسلات رمضان 2024، والذي يشارك به مجموعة كبيرة من الأعمال التي تصل إلى 18 مسلسلا ما بين التاريخي والفنتازيا والتشويق بالإضافة إلى الدراما الاجتماعية، وتتنوع تلك الأعمال ما بين المسلات الطويلة 30 حلقة وهي 9 مسلسلات، بالإضافة إلى 9 مسلسلات قصيرة 15 حلقة.