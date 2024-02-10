قائمة مسلسلات رمضان 2024.. تعرض على قنوات المتحدة وWATCH IT

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان، الذي تشتعل فيه المنافسة الدرامية بين كبار النجوم والنجمات، من أجل تقديم أعمال فنية متنوعة للمشاهدين ما بين الاجتماعي والشعبي والكوميدي، وفي الساعات القليلة الماضية كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوسترات الدعائية الأولى لعدد من مسلسلات رمضان 2024.

ومن المقرر عرض هذه الأعمال على شاشة قنوات المتحدة بخلاف منصة watch it الإلكترونية، وتستعرض «الوطن» الخريطة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024 وذلك من خلال السطور التالية.

مسلسل فراولة

تشارك الفنانة نيللي كريم بشخصية كوميدية هذا العام في مسلسل «فراولة»، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي ويتكون من 15 حلقة، ومن بطولة مصطفى خاطر وصدقي صخر وحجاج عبدالعظيم، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي.

مسلسل بابا جه

ويقدم الفنان أكرم حسني مسلسل بابا جه الذي تدور أحداثه في إطار الكوميديا، ويتكون من 15 حلقة، من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي، بطولة محمود البزاوي ونسرين أمين وسماء إبراهيم.

مسلسل صيد العقارب

أما عن مسلسل صيد العقارب يتكون من 30 حلقة وتقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، وتدور أحداثه في إطار تشويقي في 30 حلقة، ويحمل توقيع المخرج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي ممزوج بالأكشن والإثارة والتشويق، حيث يظهر ذلك في الصراع بين أبطال العمل، وعلى رأسهم الفنان أحمد العوضي، ويعتبر هذا العمل من الأعمال التي تقدم في إطار 30 حلقة، بطولة رياض الخولي ووليد فواز ووفاء عامر.

مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار شعبي من خلال 30 حلقة، وهو من بطولة أمير كرارة وسيد رجب وميرنا جميل وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار الأكشن.

مسلسل الكبير أوي 8

يقدم الفنان أحمد مكي الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي الذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن أبطال العمل أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام وحاتم صلاح.

مسلسل إمبراطورية ميم

يقدم الفنان خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم من 30 حلقة، ويحمل الطابع العائلي الاجتماعي، ويشاركه نور النبوي وحلا شيحة ومنى زاهر والطفل آدم وهدان وغيرهم.

مسلسل مسار إجباري

يقدم الثنائي أحمد داش وعصام عمر مسلسل يتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق يحمل كثير من المفاجآت غير المتوقعة، وأبطاله صابرين وجوري بكر وبسمة وخالد الصاوي، ويحمل توقيع المخرجة نادين خان وتأليف باهر دويدار.

مسلسل رحيل

تدور أحداث مسلسل «رحيل» بطولة ياسمين صبري، في إطار شعبي، كما أنه ينتمي إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، ويُعد من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل مليحة

يشارك الفنان دياب في مسلسل «مليحة» الذي يناقش القضية الفلسطينية، كما أنه يتكون من 15 حلقة، وأبطاله ميرفت أمين وحنان مطاوع، وإخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت الجزار.

مسلسل بدون سابق إنذار

يقدم آسر ياسين مسلسل يتكون من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق ومن أبطاله عائشة بن أحمد.

مسلسل لحظة غضب

يتكون من 15 حلقة، وأبطاله صبا مبارك ومحمد شاهين، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل سر إلهي

يتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار الدراما، وأبطاله روجينا وصلاح عبدالله ومحمد ثروت وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل صدفة

تدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، ويتكون من 30 حلقة، وأبطاله ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب.

مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، في إطار شعبي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم سهر الصايغ وأحمد بدير وسيد رجب.

مسلسل ألف ليلة وليلة

تدور أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة في 30 حلقة، ومن أبطاله ياسر جلال وياسمين رئيس ونور.

مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار الدراما التاريخية، ويتكون من 30 حلقة، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد.

مسلسل عتبات البهجة

يتكون هذا العمل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، ويشارك في بطولته الفنان يحيى الفخراني وسيد رجب وجومانا مراد.