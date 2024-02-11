إمساكية رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات.. اعرف مواعيد السحور والإفطار

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024، إذ بدأ العد التنازلي على انطلاق الشهر المبارك، والذي يوليه المسلمون في مصر أهمية كبرى، إذ إنّه أحد أهم المناسبات الدينية، وينتظره الجميع من العام للعام، فيما تزينت الشوارع بفوانيس رمضان وزينة الشهر الكريم، كما تكثف محال الكنافة والقطايف استعداداتها لاستقبال شهر الصوم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل «امساكية رمضان 2024» في القاهرة والمحافظات.

إمساكية رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، فإنّه من المقرر أن ينطلق شهر الصوم يوم 11 مارس المُقبل، فيما تُعلن الإفتاء الموعد رسميًا باستطلاع الهلال نهاية شهر شعبان الجاري.

امساكية رمضان 2024 القاهرة

وينطلق شهر رمضان بحسب إمساكية رمضان 2024 القاهرة كالآتي:

امساكية رمضان 2024 الجيزة

وبحسب إمساكية رمضان 2024 الجيزة، فإنّ الإثنين 11 مارس الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك هو أقصر أيام الصوم حيث يبلغ عدد ساعات صومه نحو 13:18 ساعة.

إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية

وبحسب إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية فإنّه من المقرر أن ينتهي رمضان 2024 يوم 9 أبريل، على أن يكون موعد عيد الفطر 2024 من المقرر أن يكون 10 أبريل المُقبل.

إمساكية رمضان 2024 الفيوم

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 الفيوم فإنّ آخر أيام شهر الصيام ستكون أطوال أيام الصوم وأكثرها ساعات إذ يبلغ عدد ساعات الصوم نحو 14:14 ساعة.

مواعيد السحور والإفطار

وكشفت إمساكية رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، مواعيد السحور والإفطار والإمساك في أول أيام الشهر المبارك والتي تكون كالآتي:

السحور.. يكون في تمام الساعة 2:23 فجرًا.

الإمساك.. يكون في تمام الساعة 4:23 فجرًا.

الإفطار.. يكون في تمام الساعة 6:01 مساءً.

مواقيت الصلاة أول أيام رمضان

وفيما يخص مواقيت الصلاة في أول أيام شهر الصوم، فإنّها من المقرر أن تكون بحسب إمساكية رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات كالآتي:

موعد صلاة الفجر.. يرفع الأذان في تمام الساعة 4:34 فجرًا.

موعد صلاة الظهر.. يرفع الأذان في تمام الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة العصر.. يرفع الأذان في تمام الساعة 3:28 عصرًا.

موعد صلاة المغرب.. يرفع الأذان في تمام الساعة 6:01 مساءً.

موعد صلاة العشاء.. يرفع الأذان في تمام الساعة 7:18 مساءً.