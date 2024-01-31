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امساكية رمضان 2024.. اعرف مواعيد الإفطار والسحور

كتب:

أحمد أبوضيف
11:44 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
البحوث الفلكية

البحوث الفلكية

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن امساكية رمضان 2024 تم إتاحتها للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمعهد، للاطلاع عليها ومعرفة بداية ونهاية الشهر الكريم، موضحا أن 11 مارس المقبل 2024 سيكون غرة الشهر الكريم، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

امساكية رمضان 2024

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امساكية رمضان 2024، هي خاصة بمواعيد بداية ونهاية الصيام  وتوقيت الصلاة للشهر الكريم للمقيمين داخل جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد بداية ونهاية الشهر الكريم يكون لدار الإفتاء المصرية.

امساكية رمضان 2024 لمحافظة القاهرة

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يمتلك العديد من الإمكانيات و الخبرات العلمية القوية التي تؤهله لمتابعة كافة الظواهر الفلكية واستطلاع أهلية الشهور العربية الهجرية بالتنسيق مع الجهات المعنية كدار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة، للوقوف على المواعيد المحددة الرسمية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.