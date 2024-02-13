قائمة أسعار ياميش رمضان 2024 في المجمعات الاستهلاكية.. «شوف الزبيب بكام»

كشفت مصادر خاصة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار ياميش رمضان 2024 في المجمعات الاستهلاكية، إذ أعلنت أنه جرى طرحها اليوم بأسعار تناسب المواطنين دون تحميل أعباء عليهم.

أسعار ياميش رمضان 2024

وحصلت «الوطن» على أسعار ياميش رمضان 2024 قبل طرحها في المجمعات الاستهلاكية، وتضمنت الآتي:

- جوز هند 1/2 كيلو بسعر 80 جنيهًا.

- مشمشية 1/4 كيلو بسعر 107.5 جنيهًا.

- تين مجفف أنواع 100 و 105 جنيهًا.

- قراصيا بسعر 87.5 جنيهًا.

- زبيب إيراني 1/2 كيلو بسعر 125 جنيهًا.

- قمر الدين وفير بسعر 90 جنيهًا.

- قمر الدين الشلال بسعر 75 جنيهًا.

- قمر الدين الأرض بسعر 70 جنيهًا.

- لوز 1/4 كيلو بسعر 149.75 جنيهًا.

- بندق 1/4 كيلو بسعر 156.25 جنيهًا.

- عين جمل 1/4 كيلو بسعر 137.5 جنيهًا.

- كاجو 1/4 كيلو بسعر 190 جنيهًا.

وتبدأ وزارة التموين في شهر مارس المُقبل، بشن حملات تموينية مُكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التجار من التلاعب في الأسعار، إذ يجرى توفير كل احتياجات المواطنين دون أي غلاء أو استغلال منهم.