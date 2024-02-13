3 فنانين عرب يدخلون سباق التأليف في مسلسلات رمضان 2024 لأول مرة

على مدار تاريخها ظلت الدراما المصرية حاضنة للمواهب العربية في مختلف المجالات ما بين التأليف والتمثيل والإخراج، وغيرها من عناصر إنتاج العمل الفني، ويشهد موسم الدراما الرمضانية 2024 مشاركة عدد من الفنانين العرب للمرة الأولى في الدراما الرمضانية في مصر، ليكون ذلك بمثابة جواز مرور لهم إلى قطاع كبير من المشاهدين في مصر والمنطقة العربية بأكملها.

نجح الفنان السوري خالد شباط في إثبات نفسه كممثل متميز في عدد من الأعمال الدرامية السورية التي عرضت الفترة الماضية، ولكنه يتخذ هذا العام خطوة مختلفة من خلال المشاركة في موسم الدراما الرمضانية مع النجم يحيى الفخراني في مسلسل «عتبات البهجة» للمخرج مجدي أبو عميرة، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة حول رجل سبعيني يعيش برفقة أحفاده بعد وفاة والدهم، ويعتبر من أبرز الأعمال التي ينتظرها الجمهور والذي يمثل عودة «الفخراني» إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين.

سيرين خاس تدخل الدراما المصرية بـ «مليحة»

بينما تخوض الفنانة الفلسطينية سيرين خاس تجربتها الأولى في الدراما المصرية من خلال مشاركتها في مسلسل «مليحة»، من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، وتدور أحداث المسلسل في 15 حلقة حول الفتاة الفلسطينية «مليحة» التي تحاول العودة إلى قطاع غزة بعد ما تركت عائلتها بعد أحداث الانتفاضة الثانية عام 2000، ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم دياب، ميرفت أمين، وأمير المصري.

ومن التمثيل إلى التأليف، تقدم السورية ألمى كفرانة أولى تجاربها في الدراما المصرية كمؤلفة من خلال مسلسل «بدون سابق إنذار» للمخرج هاني خليفة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول الزوجان «ليلى» و«مروان» الذي يصاب نجلهما «عمر» بالسرطان، ويحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، وعندما يقوم «مروان» بفحوصات حتى يستطيع التبرع لنجله تكون العائلة على موعد مع صدمة جديدة عندما يكتشف أن أنسجة الأب لا تتطابق مع الابن، لتتعقد الأمور ما بين «مروان» و«ليلى» وتصبح حياتهم على وشك الانهيار وسط أزمة مرض الابن.

ويجمع المسلسل في بطولته آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح بالإضافة إلى جهاد حسام ونهال عنبر.