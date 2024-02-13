توزيع مناهج المرحلة الابتدائية 2024.. اعرف الدروس المقررة في جميع المواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع مناهج المرحلة الابتدائية 2024، الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية، والذي انطلق يوم 10 فبراير الماضي، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

توزيع مناهج المرحلة الابتدائية 2024

وكشفت الوزارة خطة توزيع منهج اللغة العربية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية وللمرحلة الابتدائية من الصف الأول الابتدائي للصف السادس، خلال شهر فبراير وحتي مايو، وتخصيص شهر مايو للمراجعة استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي:

توزيع منهج اللغة العربية

توزيع منهج العلوم

توزيع منهج الرياضيات

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لجميع التخصصات:

- 10 فبراير بدء الفصل الدراسي الثاني 2024.

- 30 مايو.. نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

- 25 مايو.. بدء امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل.

- 25 مايو.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

- 22 يونيو.. امتحانات الثانوية العامة.

- 1 يونيو بدء امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات الفنية.