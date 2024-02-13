أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13-2-2024.. «عيار 21 بكام النهاردة؟»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3620 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب وفقا للأسعار المعلنة عبر الشعبة العامة للذهب والمجوهرات:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 4114 جنيها، دون إضافة مصنعية أو ضرائب.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3620 جنيها، دون إضافة مصنعية أو ضرائب.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيها، دون إضافة ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14اليوم نحو 2407 جنيها، دون إضافة مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 28 ألفا و800 جنيه قبل المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر سبائك الذهب

بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو 20 ألفا و571 جنيها، بينما سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 20 ألفا و571 جنيها.