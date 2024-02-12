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سعر الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 بكم؟

كتب:

منة العشماوي
10:40 م | الإثنين 12 فبراير 2024
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم الاثنين 12-2-2024 في الصاغة خلال ختام التعاملات، استقرارا ملحوظا، حيث جرام الذهب عيار 21 سعر 3600 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة، وذلك بحسب بيانات شعبة الذهب.

وترصد السطور التالية سعر الذهب اليوم 12-2-2024 في الصاغة بختام التعاملات، وفقًا لبيانات شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء، بـ4114.2 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3085.7 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ3600 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 بـ2406.8 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب 

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بـ28800 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا 

سعر الذهب عالميًا سجل 2021 دولارًا أمريكيًا للأوقية.

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بقلم منة العشماوي