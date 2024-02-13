آخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء.. اعرف الأوراق المطلوبة

تتبقى نحو 48 ساعة على غلق بوابة الوظائف الحكومية، لتسجيل المواطنين إلكترونيًا على الوظائف التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي من بينها مصلحة الخبراء.

آخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» آخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل والأوراق والتخصصات المطلوبة للتقديم.

التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية حتى يوم 15 فبراير

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوم 2 من شهر يناير الماضي فتح التقديم على بوابة الوظائف الحكومية بداية من يوم 18 وحتى 31 يناير، وبعد الانتهاء تم مد التقديم حتى يوم 15 من فبراير الجاري.

الأوراق المطلوبة

وهناك عدد من الأوراق يجب على المُتقدم استيفائها حتي يتسنى له التقديم وجاءت كالآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

التخصصات المطلوبة لوظائف مصلحة الخبراء

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة للالتحاق بوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 جاءت كالتالي:

1- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء».

2- معاون خبير زراعي.

3- معاون خبير حسابي.