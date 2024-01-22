حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 التي تم الإعلان عنها منذ يوم 2 يناير من الشهر الجاري، وبدأ التقديم عبر الموقع الخاص بوابة الوظائف الحكومية منذ يوم 18 من ذات الشهر.

وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» آخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024.

آخر موعد للتقديم

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن أن يوم 31 من شهر يناير هو آخر موعد يمكن للأشخاص التقديم على وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024.

التخصصات المطلوبة لوظائف مصلحة الخبراء

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة للالتحاق بوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل 2024 جاءت كالتالي:

1- معاون خبير زراعي.

2- معاون خبير حسابي.

3- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء».

ويمكن للأشخاص الراغبين الدخول على الموقع الخاص بالوظائف الحكومية من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم كالآتي:

1- صورة شخصية للراغب في التقديم.

2- صورة من البطاقة الشخصية ولابد أن تكون سارية.

3- صحيفة الحالة الجنائية.

4- الموقف الخاص بالتجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.