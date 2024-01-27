باق 4 أيام.. آخر موعد للتقديم على وظائف مصلحة الخبراء

يستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في استقبال الطلبات من الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

التقديم حتى آخر شهر يناير

وتم الإعلان من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن هذه الوظائف في يوم 2 من شهر يناير الجاري، وفتح باب التقديم لاستقبال الطلبات يوم 18 حتى 31 من الشهر نفسه.

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل الدخول على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف مصلحة الخبراء

وبالنسبة للتخصصات المتاحة لوظائف مصلحة الخبراء جاءت كالتالي:

1- معاون خبير هندسي تخصصات «هندسة بحرية، ومدني أو عمارة، وحاسبات ومعلومات، وميكانيكا، وكهرباء».

2- معاون خبير زراعي.

3- معاون خبير حسابي.

الأوراق المطلوبة

وهناك عدد من المستندات التي يجب أن يتم تقديمها عبر بوابة الوظائف الحكومية أثناء التقديم على وظائف مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل وجاءت كالتالي:

1- المؤهل الدراسي.

2- صورة شخصية.

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

4- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

5- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.