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«تعليم الجيزة» تشدد على الاهتمام بالطلاب الضعاف في جميع المدارس

كتب:

أميرة فكري
11:26 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

شدد أشرف سلومة، وكيل وزارة التعليم بالجيزة، على ضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمي، بالإضافة إلى مارسة الأنشطة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الحياتية، والتي تساعد على خلق جيل مبدع قادر على التفكير العلمي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمدارس إدارة شمال التعليمية،  إذ تفقد مدرستي أحمد عرابي تعليم أساسي ومدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية للبنات، لمتابعة انتظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني والعملية التعليمية.

تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية

وتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وكذلك المعامل، والاطمئنان على تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية ومحاورتهم في الحصص التعليمية للوقوف على مستوى تحصيل الطلاب للمادة العلمية .

وتابع قسم الزخرفة والتنسيق والديكور بمدرسة أحمد عرابى الثانوية الصناعية للبنات وكذلك قسم الملابس والطباعة وقسم الإلكترونيات، مؤكدا ضرورة إقامة معرض للمنتجات الفنية لقسم الزخرفة والديكور، وكذلك عرض فيديوهات للتدريبات التعليمية لنقل المعرفة على أوسع نطاق.

 

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بقلم أميرة فكري