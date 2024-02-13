جدول مرتبات شهر فبراير 2024.. هل تضم قيمة الزيادات والعلاوات؟

مع بدء العد التنازلي، لصرف مرتبات شهر فبراير 2024، يتساءل الكثير من موظفي الحكومة بالجهاز الاداري للدولة، ودواوين الوزارات والقطاعين العام والأعمال العام، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن جدول مرتبات شهر فبراير 2024 .

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الجهات الحكومية ستبدأ في صرف مرتبات شهر فبراير 2024، في الفترة من 21 فبراير الى 29 من نفس الشهر.

ووفقا لمصادر، فإن مرتبات شهر فبراير 2024 ، ستكون بدون إضافة الزيادات الجديدة في المرتبات والعلاوة الدورية السنوية، حيث سيتم اضافتها لمرتبات شهر مارس 2024 .

مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية من السادسة للممتازة

« الوطن» تستعرض في التقرير التالي جدول مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولاب الحكوميين والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 على النحو التالي:

- مرتبات موظفي الدرجة السادسة: 4 آلاف جنيه.

- مرتبات موظفي الدرجة الخامسة: 4500 جنيه.

- مرتبات موظفي الدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه.

- مرتبات موظفي الدرجة الثالثة: 5500 جنيه.

- مرتبات موظفي الدرجة الثانية: 6 آلاف جنيه.

- مرتبات موظفي الدرجة الأولى: 7 آلاف جنيه.

- مرتبات الموظفين على درجة مدير عام: 8 آلاف جنيه.

- مرتبات الدرجة العالية 9 آلاف جنيه

- مرتبات الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه .

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قرر زيادة مرتبات الموظفين العاملين بالدولة، بكافة القطاعات، بقيمة مالية تتراوح من 1000 الى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه لموظفي الدرجة السادسة، وتبكير العلاوة الدورية السنوية بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15 % للعاملين غير الخاضعين لأحكام القانون، وذلك اعتبارا من مرتبات شهر مارس2024.