خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات.. تخفيضات 30%

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع ذلك أعلنت مديريات التموين بالتعاون مع الغرف التجارية في المحافظات، خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30% على مختلف السلع الغذائية، وذلك طبقاً لتوجيهات الدولة بتوفير منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها وجاءت كالتالي:

خريطة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات

• أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة أسيوط:

- معرض الغرفة التجارية بحي شرق.

- معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة الفتح.

- معرض أهلا رمضان في ميدان المجذوب بحي غرب أسيوط.

- معرض أهلا رمضان مركز ومدينة أبنوب.

- معرض مركز ومدينة أبو تيج داخل ديوان المدينة.

- معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة ساحل سليم.

- معرض أهلا رمضان بقرية المطيعة التابعة لمركز.

•خريطة أماكن معارض أهلا رمضان في شمال سيناء:

- المعرض الرئيسي في ميدان الرفاعي بوسط العريش أمام الحديقة الرئيسية

- ميدان دوران شبرا بحي المساعيد غرب العريش

- سوق الضاحية بمنتصف حي الضاحية المقابل للمسجد الكبير

-معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المنشأة.

• أماكن معارض أهلًا رمضان في مطروح:

- بجوار سوق ليبيا غرب مدينة مرسى مطروح.

- وسط مدينة السلوم.

- وسط مدينة سيدي براني.

- شارع مدينة العلمين

- وسط مدينة الحمام بشارع إسكندرية.

- وسط مدينة سيوة.

- وسط مدينة النجيلة.

- وسط مدينة الضبعة.

• معارض أهلًا رمضان 2024 في القليوبية:

- منفذ شبرا الخيمة ميدان المؤسسة قرب كلية الزراعة.

- مدينة طوخ بشارع المحكمة بجوار السنترال.

- قليوب مقابل النادي الرياضي شارع مصرف إسكندر.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

• خريطة معرض أهلا رمضان في محافظة الجيزة:

- منفذ بجوار مركز المدينة في كرداسة.

- مركز أبو النمرس.

- 11 منفذًا حي العجوزة.

- 3 منافذ في حي الهرم

- مدينة الحوامدية.

- 3 منافذ في حي شمال الجيزة.

-4 منافذ في حي الوراق

- منفذين في حي بولاق الدكرور.

- 3 منافذ في مركز منشأة القناطر.

- 5 منافذ في مركز الواحات البحرية.

- مركز أوسيم بالجيزة.

• أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 في البحيرة:

- شبراخيت.

- مركز بدر

- وادي النطرون.

- الدلنجات.

- النوبارية

- إيتاي البارود.

- حوش عيسى

- كفر الدوار.

- دمنهور.

- أبو حمص.

- أبو المطامير

- كوم حمادة.

• أماكن معارض أهلًا رمضان في المنوفية:

- أشمون.

- شبين الكوم.

- منوف.

- مدينة السادات.

- سرس الليان.

- الشهداء.

- الباجور.

- قويسنا.

- بركة السبع.

- تلا.

أماكن معارض أهلا رمضان في القاهرة

• خريطة معارض أهلًا رمضان 2024 في القاهرة:

-منفذ أهلًا رمضان في في ميدان الحرية بالمعادي.

- منفذ أهلًا رمضان في ميدان الباشا بحي مصر القديمة.

- حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

- منفذ أهلاً رمضان في منطقة زهراء المعادي.

- منفذ أهلًا رمضان في ميدان العرب بالمعادي.

- منفذ أهلًا رمضان في شارع 9 بالمقطم.

- منفذ أهلًا رمضان في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

- منفذ أهلًا رمضان في منطقة المنيل بحي مصر القديمة.

- منافذ أهلًا رمضان في المعصرة والتبين.

- شارع حسن المأمون ـ مدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

- منفذ أهلًا رمضان في منطقة أثر النبي في مصر القديمة.

•أماكن معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية

- أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

- معرضان بمركزي فايد والتل الكبير.

•أماكن معارض أهلًا رمضان في شمال سيناء

- دوران شبرا بالمساعيد.

- ميدان الرفاعي.

- سوق الضاحية.

- مدينة العريش أمام مول مزايا والحديقة بوسط المدينة.

•أماكن معرض أهلًا رمضان في محافظة قنا

- مجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا.

- مقر الجمعية المصرية في منطقة حي المصالح.

- مدينة قوص بجوار بنك مصر مدينة قفط.

- على طريق مصر أسوان الزراعي أمام مدينة دشنا.

- معرضان في مدينة نجع حمادي.

- مدينة فرشوط بالقرب من مقر مجلس المدينة.

- مدينة أبوتشت.

- ميدان الساعة في مدينة قنا.

- بجوار مدرسة الشهيد في مدينة قنا.

• أماكن معرض أهلا رمضان في كفر الشيخ:

- الحامول.

- بلطيم.

- برج البرلس.

- مسير

- كفر الشيخ.

- دسوق.

- فوّه.

- مطوبس.

- قلّين.

- سيدي سالم.

- الرياض.

- سيدي غازي.

- بيلا.

•أماكن معرض أهلا رمضان في الفيوم:

-مركز الفيوم

-إطسا

- سنورس

-طامية

-إبشواي

- يوسف الصديق

•أماكن معارض أهلا رمضان في سوهاج:

- شارع الجرجاوية في حي غرب.

- ميدان العارف بالله في حي غرب.

- معرض أهلا رمضان بمركز البلينا بجوار مجلس المدينة

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة أخميم.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة جرجا.

- شارع سيتي بحي غرب سوهاج.

- معرض أهلا رمضان بجوار مجلس المدينة المراغة.

- معرض أهلا رمضان أمام استاد سوهاج الرياضي بحي شرق

•أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الغربية

- طنطا بمنطقة المعرض

- طنطا بمنطقة قحافة

- موقف سبرباي

- شارع البحر بالمحلة الكبرى

- قطور بشارع الجيش

- زفتى بجوار مجلس المدينة

- مركز السنطة بجوار مجلس المدينة

- بسيون بشارع 23 يوليو

- كفر الزيات بشارع المطافي

- كفر الزيات بشارع المدارس

- مركز سمنود

•أماكن معارض أهلا رمضان في الشرقية 2024:

-مدينة الزقازيق

- مركز الزقازيق

- كفر صقر

- العاشر من رمضان

- ديرب نجم

- صان الحجر

- منيا القمح

- بلبيس

- القرين

- الحسينية

- أبو كبير

أولاد صقر

•أماكن معارض أهلا رمضان في الدقهلية

- معرض أهلا رمضان في مدينة طلخا

- معرض أهلا رمضان في مدينة ميت غمر

- معرض أهلا رمضان في مدينة أجا

- معرض أهلا رمضان في مدينة منية النصر

-معرض حي غرب المنصورة

- معرض أهلا رمضان في مدينة السنبلاوين

- معرض حي شرق المنصورة

- معرض أهلا رمضان في مدينة دكرنس

• أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 في بورسعيد:

- البازار الجديد بحي العرب

• أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في بني سويف

- معرض الواسطى

- مركز إهناسيا