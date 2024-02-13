سماح حسن: موقف مصر من العدوان على غزة «ثابت».. وإسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن، إنّ موقف مصر ثابت وواضح منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد من قبل إسرائيل جريمة إنسانية بكل المقاييس، لافتة إلى تصريحات مصادر سياسية مصرية أمس، بأنّ مصر مستعدة لكل السيناريوهات التي قد تحدث.

وأضافت «حسن» خلال لقائها في برنامج «هذا الصباح» مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ إقرار البرلمان 5 قوانين أمس بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بحزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين، تهدف إلى الحد من كم الأعباء على المواطن، وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية العالمية.

حزمة الحماية الاجتماعية

وتابعت أنّ الحكومة ستبدأ تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية بداية من مارس المقبل وقبل شهر رمضان الكريم، وهذا خير دليل على أنّ الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري تجاه الأزمات والتحديات الاقتصادية التي يواجها الاقتصاد المصري والعالم بأكمله.

الحوار الوطني يشمل التحديات الاقتصادية

وأوضحت: «يشمل الحوار الوطني في جلسته الثانية، مناقشة التحديات الاقتصادية، حيث تشهد الجلسات إضافة المعلومات بشفافية لكل مشترك، حتى يكون لديه مقترح وحلولا جذرية يقدمها في جلسة الحوار الوطني».