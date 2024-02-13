«العمل» تختم برنامجا تدريبيا مجانيا على مهن التفصيل والخياطة لفتيات أسيوط
كتب:
ماهر هنداوي
12:17 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
وزارة العمل
اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لـ20 متدربة بمركز التدريب المهني بـ«بني غالب»، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023-2024، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP.
وتهدف هذه الدورات إلى:
· تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل.
· تنمية مهارات المتدربين وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
· الحصول على فرصة عمل لائقة في شركات القطاع الخاص والاستثماري.
وحصلت المتدربات على شهادات إتمام التدريب، وشهادات معتمدة من الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي.
وتميزت هذه الدورة ب:
· توفير الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجانًا.
· منح المتدربات بدل انتقال نقدي يومي مع وجبة خفيفة.
· إعطاء الأولوية لهن في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.