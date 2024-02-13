من هو «الجنرال موشيه»؟.. استشهاد الفنان الفلسطيني علاء قدوحة في قصف على غزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استشهاد الفنان الفلسطيني علاء دوحة، الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء شخصية «الجنرال موشيه»، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقف مخيم النصيرات

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منزل قدوحة وأفراد أسرته (4 أفراد) بمخيم النصيرات وسط غزة، ما أسفر عن استشهاده، فضلا عن إصابة عدد كبير من الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

سبب شهرة علاء قدوحة

واشتهر الفنان الفلسطيني علاء قدوحة، بعد ظهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤدي شخصية الجنرال الإسرائيلي موشيه ويرتدي زي جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسخر منه في عام 2023، حيث ظهر في الفيديو بلحية شقراء ونظارة سوداء.

ونشر قدوحة الفيديو يوم 7 أكتوبر، وقال فيه إنّ الرئيس الأسبق أنور السادات ذكر أنّ الجيش المصري استطاع إفقاد الجيش الإسرائيلي توازنه في 6 ساعات، والفصائل الفلسطينية أفقدت إسرائيل توازنها في 6 دقائق، في إشارة لأحداث طوفان الأقصى التي كانت مفاجأة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولقيت فيديوهاته تفاعلا واسعا بسبب لغته الساخرة.

فنان شامل ساخر

وذاع صيت قدوحة عند نشر فيديو لغراب يُسقط علم إسرائيل واعتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنّه إسرائيلي، لكن حينها أشارت وكالة أنباء رويترز إلى أنّه ممثل فلسطيني ساخر تعود أصوله إلى مدينة يافا، وله صفحة على فيسبوك ويعرف نفسه فيها باعتباره «فنان شامل ومقدم برامج سياسية ساخرة».

مشاركة في مسلسل قبضة الأحرار

وشارك قدوحة في مسلسل «قبضة الأحرار» الفلسطيني الذي يعكس سلسلة صمود الشعب الفلسطيني أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ النكبة في مايو 1948.

حرب غزة تدخل شهرها الخامس

وتدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.