كيفية الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران.. «احجز وأنت في بيتك»

تحرص شركة مصر للطيران على زيادة الخدمات المختلفة للمواطنين من عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بالتسهيل عليهم في الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران أو بالنسبة لحجز تذاكر الطيران أون لاين، إلكترونيًا، في أي دولة من دول العالم، حيث تتم عملية الحجز في دقائق بسيطة من خلال أي كمبيوتر أو لاب أو موبايل، حيث يتم الحجز وأنت في مكانك، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة للاستعلام أو الحجز.

الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران

كما أتاحت شركة مصر للطيران طرق الاستعلام عن تغيير تذكرة مصر للطيران، من خلال رقم الحجز، لتغيير الرحلة أو تغيير المقعد أو اختيار الوجبة المناسبة لك، كما أتاحت لعملائها بشكلٍ عام، شراء الوزن الزائد من الأمتعة في الطائرة، بشكل سريع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة مصر للطيران.

وفي إطار استمرار الخدمات المختلفة التي تحرص «الوطن» على تقديمها لقرائها ومتابعيها، نستعرض طريقة الاستعلام عن تذكرة مصر للطيران، من خلال رقم الحجز بالخطوات، وذلك على النحو التالي:

- الدخول إلى موقع مصر للطيران عبر الرابط.

- الضغط على ايقونة استعراض الحجز.

- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بطالب الخدمة.

- إدخال رقم الحجز السابق.

- الضغط على أيقونة إرسال.

- تظهر بيانات تذكرة مصر للطيران.

طرق تأكيد حجز تذاكر مصر للطيران

تاكيد أن رقم الحجز على رحلات شركة مصر للطيران، مكون من 6 حروف وأرقام مختلفة، لتكايد حجزك، ويشار إليه بشكل دائم «سجل اسم الراكب» (PNR) أو أي من كلمات بـ«بيان الحجز» أو «رقم الحجز»، في إطار التسهيل على الراكب تأكيد الحجز أو الاستعلام على ما يريدون، لذا لن يحتاج العميل إلا إدخال الأرقام الـ6، دون أي رموز تسبق رقم الحجز.

خطوات حجز تذكرة مصر للطيران إلكترونيا

هذا ويمكن حجز تذكرة مصر للطيران بشكل سلسل إلكترونيًا، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص للشركة هنــــا.

- واختيار خانة حجز الرحلة.

- تحديد البيانات المطلوبة لحجز الرحلة وفق مكان السفر.

- تحديد تاريخ المغادرة والعودة.

- تحديد درجة الحجز الخاصة بالرحلة.

- الضغط على ايقونة احجز أسفل الشاشة.

- تظهر لك الرحلات المتوفرة، وفقا للمواعي التى سبق وحددتها على المغادرة والودة.

- اختيار الرحلة المناسبة.

- استكمال باقى البيانات المطلوبة لإتمام عملية الحجز.

- وضع ووسائل الاتصال بك فى حالة حدوث أي تغيرات.

- اختار طريقة الدفع الخاصة بالرحلة وفقا لمواعد الحجز.

في حالة الرغبة تغير موعد السفر

في أحيانٍ كثيرة تحدث ظروف طارئة، تعمل على تغيير خطط السفر، لذا حددت شركة مصر للطيران بعض الطرق السريعة لاستخدامها في حالة الاحتياج إلى تغيير موعد الرح​لة أو تغير أيٍّ من بيانات السفر.

- الدخول على الرابط الإلكتروني.

- اضغط على أيقونة تغيير الرحلات.

- إجراء التغير المطلوب، وفقًا للموعد الجديد للمغادرة والعودة.

- الضغط على تغيير التأكيد.

- في حالة عدم ظهور أمامك أيقونة «تغيير الرحلات»، يجب الاتصال بأقرب مكتب لمصر للطيران، وهي كثيرة ومتعددة ومنتشرة في جميع أنحاء العالم لطلب تغيير الرحلة.

- أو الاتصال على الخط الساخن رقم 1717 من أي موبايل.

- أو الاتصال من أي خط أرضي على رقم 090070000.

إرشادات عامة من مصر للطيران

- يجب إجراء التغييرات على الحجز عبر موقع egyptair.com.

- التغيرات قد يقابلها تغييرات لشروط الأسعار، وفقًا لتوافر الأماكن.

- شروط الأسعار تختلف بحسب السعر المختار في أثناء شراء التذكرة.

- يجب الحرص على التحقق من شروط الأسعار عند إجراء الحجز.