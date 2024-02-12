محمود مسلم: كل السيناريوهات المصرية مفتوحة للتعامل مع الانفعال الإسرائيلي غير المبرر

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن كل هذه التطورات بالمنطقة العربية مصدرها الحرب الإسرائيلية على غزة، التي تؤكد أن تل أبيب تسير بغشم دون أي اعتبار للأطراف الدولية واستقرار المنطقة وكأن المفروض أن المنطقة كلها تدفع ثمنا لبقاء «نتنياهو» في منصبه.

اقتحام رفح الفلسطينية يؤثر على الأمن المصري

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»: «للأسف نتنياهو جر المنطقة إلى مستنقع لا أحد يعرف متى وكيف سينتهي؟ إصراره على اقتحام رفح الفلسطينية بالطبع سيؤثر على الأمن القومي المصري، وقد يؤدي إلى التهجير، وهو ما ترفضه مصر بشكل أو بآخر، خاصة أن هناك أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في هذه المنطقة».

إنهاء العلاقة مع إسرائيل

وأوضح أن مصر أكدت أكثر من مرة في بيانات رسمية أن كل السيناريوهات مفتوحة بداية من إنهاء العلاقة مع إسرائيل أو نقد اتفاقية السلام إذا احتاج الأمر، فكل السيناريوهات مفتوحة للتعامل مع الانفعال الإسرائيلي غير المبرر.