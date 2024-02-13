أصعب 3 أيام في أمشير.. أمطار شديدة تضرب البلاد وتستمر لنهاية الأسبوع

شهدت حالة الطقس في مصر خلال اليومين الماضيين استقرارًا في الأحوال الجوية، إلا أن هذا الوضع يبدو أنه لن يستمر؛ إذ حذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أنها تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد.

تحذير من طقس الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت توقعات الطقس للأيام المقبلة متماشية مع القول الشائع بأن أمشير هو شهر التقلبات الجوية؛ إذ أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانًا، حذرت خلاله من حالة الطقس خلال أيام «الأربعاء والخميس والجمعة»، موضحة أنها تشهد عدم استقرار جوي وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أماكن متفرقة.

حالة الطقس خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة

ومن المتوقع بحسب «الأرصاد» أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من غد الأربعاء 14 فبراير وحتى الجمعة 16 فبراير، ستشهد حدوث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، كما يشهد الطقس نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بالبرودة، وتكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى من 8 إلى 9 درجات مئوية، وهناك فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين؛ إذ تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يكون متوسط درجات الحرارة من الأربعاء 14 فبراير وحتى الجمعة 16 فبراير، كالتالي..

- على القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 18-19 درجة مئوية والصغرى 10-12 درجة مئوية.

- على السواحل الشمالية العظمى 16-17 درجة مئوية والصغرى 09-10 درجة مئوية.

- على شمال الصعيد العظمى 19-21 درجة مئوية والصغرى 06-07 درجة مئوية.

- على جنوب الصعيد العظمى 22-25 درجة مئوية والصغرى 09-11 درجة مئوية.

خريطة سقوط الأمطار

كما كشفت «الأرصاد» عن خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أن يوم الأربعاء 14 فبراير يشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من «مطروح - الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد»، وأيضًا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من منطقة «خليج السويس والصحراء الغربية وشمال الصعيد» تمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة و«سيناء - القاهرة - الجيزة - القليوبية - شمال الصعيد».

كما يشهد يوم الخميس 15 فبراير سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من «مطروح - الأسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء»، وأيضًا سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء، تمتد خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الجمعة 16 فبراير سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من «مطروح - الأسكندرية - البحيرة- كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء»، وأيضًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.