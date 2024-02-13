رئيس «القاهرة للإسكواش»: 4 محاور لإنجاح بطولة المنطقة هذا العام

قال المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للإسكواش، إنّ بطولات المناطق هي الأقوى في مصر بعد بطولة الجمهورية، مشيرًا إلى أن بطولة القاهرة هي أكبر بطولة مناطق في الموسم للعام الثاني على التوالي.

قبل تنظيم بطولة القاهرة هذا العام صممنا على البدء من حيث انتهينا في العام الماضي

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «قبل تنظيم بطولة القاهرة هذا العام صممنا على البدء من حيث انتهينا في العام الماضي، فقد حقننا في السنة الماضية نجاحا مبهرا، وبالتالي عملنا على إضافة نجاحات جديدة».

نجاح البطولة يتوقف على لاعب الإسكواش

وتابع رئيس منطقة القاهرة للإسكواش: «نجاح البطولة يتوقف على لاعب الإسكواش، وبالتالي، فإننا نعمل على خدمته من 4 محاور أساسية، توفير ملاعب جيدة صالحة للتركيز في اللعب والحفاظ على امنه وسلامه، وتعاوننا مع نادي الزهور الذي جدد ملاعب الإسكواش لديه، كما جرى تجديد مجمع الإسكواش بالكامل».

نظمنا على هامش هذه البطولة دورة تحكيم لإدخال من 25 إلى 35 حكما

وواصل: «ثاني عنصر، هو حكم المباراة، ونظمنا على هامش هذه البطولة دورة تحكيم لإدخال من 25 إلى 35 حكما جديدا في منظومة التحكيم بالتعاون مع الاتحاد المصري».

وأوضح: «ثالث محور، هو الحفاظ على اللاعبين من الإصابات، وسيتم إلقاء محاضرتين عن الطب الرياضي في نادي الزهور حتى يحافظ اللاعب على نفسه ويتم عمل الاستشفاء أو العلاج من الإصابات عند حدوثها».

وأكمل: «المحور الرابع، هو الجزء الطبي، فقد أسسنا مستشفى ميداني بالكامل، وسيتم الكشف على القلب والباطنة بالمجان لكل اللاعبين».