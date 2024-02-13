تفعيل الغياب الإلكتروني في مدارس الإسكندرية لتحقيق الانضباط

قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه في إطار حرص مديرية تعليم الإسكندرية على انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس والإدارات، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم والتعليم الفني سيتم تفعيل الغياب الإلكتروني، لتحديد نسب الغياب بين الطلاب في المدارس، لضبط انتظام المعلمين في الحضور لتحقيق الانضباط.

وسائل لجذب الطلاب

وأشار «أبو زيد»، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يجري العمل على جذب الطلاب للمدرسة خاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي من خلال تقديم محاضرات لهم، ويتم اختيار مجموعة من أفضل المعلمين لتقديمها، مع الإعلان عن هذه المحاضرات في جداول بالمدارس، بالإضافة إلى جذب الطلاب من خلال الاهتمام بتنظيم يوم للنشاط الرياضي والثقافي كل أسبوع بجميع المدارس بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وثقافة الإسكندرية لمساعدة الطلاب على التركيز والفهم، والمساهمة في بناء اللياقة البدنية والذهنية.

اكتشاف مواهب الطلاب

وأضاف أن خطة مديرية تعليم الإسكندرية تتضمن اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها ودعمها فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والأدبية، وذلك لدعم الطلاب وربطهم بالمدرسة من خلال الترغيب وحتى تكون المدرسة مكان مفضل للطالب وإعطاء الفرصة للمواهب في الاشتراك بالمسابقات المختلفة سواء على مستوى الإدارة أو المديرية ليصلوا إلى المنافسات على المستوى الجمهورية، وهذا يحدث بالفعل وجار العمل لزيادة وتكثيف الأنشطة.