رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فضل شهر شعبان والأعمال المستحبة فيه.. اغتنم فرصة التقرب إلى الله

كتب:

رؤى ممدوح
09:48 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
شهر شعبان- تعبيرية

شهر شعبان- تعبيرية

تعددت الأدلة حول فضل شهر شبعان والأعمال المستحبة فيه، إذ ذهب العلماء إلى التأكيد أنه من السنة، لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين.

فضل شهر شبعان والأعمال المستحبة فيه

وحول فضل شهر شعبان والأعمال المستحبة فيه، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ من أفضل الأعمال خلال شهر شعبان هو الصيام، وتابع: «يعتبر خير مقدمة لشهر رمضان المبارك، والصيام فيه بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفريضة، فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض، ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم».

الدليل على فضل الصيام في شعبان

وفي الحديث النبوي، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة.

اقرأ المزيد:

«أوقاف كفر الشيخ» تحتفل بحلول شهر شعبان بختمة من القرآن الكريم

«البحوث الإسلامية» يوضح فضل صيام شهر شعبان: ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين

أمين الفتوى: كان النبي يكثر من الصوم في شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال

فضائل شهر شعبان.. شهد تحويل القبلة وفيه ترفع الأعمال

6 أعمال مستحبة للمسلم في شهر شعبان.. أجرها عظيم

فضل صيام شهر شعبان.. بوابة الخير قبل حلول رمضان

أفضل 3 أدعية لتفريج الهم والغم.. رددها في شهر شعبان

دعاء استقبال شهر شعبان.. ردده النبي

أوقاف أسوان تستقبل شهر شعبان بفعالية لختم القرآن الكريم بمسجد المطار

11 يوما يستحب صيامها في شهر شعبان.. اعرفها بالتواريخ
بقلم رؤى ممدوح