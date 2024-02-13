فضل شهر شعبان والأعمال المستحبة فيه.. اغتنم فرصة التقرب إلى الله

تعددت الأدلة حول فضل شهر شبعان والأعمال المستحبة فيه، إذ ذهب العلماء إلى التأكيد أنه من السنة، لما له من مكانة عظيمة في نفوس المسلمين.

فضل شهر شبعان والأعمال المستحبة فيه

وحول فضل شهر شعبان والأعمال المستحبة فيه، قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ من أفضل الأعمال خلال شهر شعبان هو الصيام، وتابع: «يعتبر خير مقدمة لشهر رمضان المبارك، والصيام فيه بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفريضة، فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض، ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم».

الدليل على فضل الصيام في شعبان

وفي الحديث النبوي، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة.